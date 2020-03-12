«Грозит пожизненное заключение»: В Донецке задержали группировку наркодилеров

12 Март 2020 2020-03-12T13:16:16+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР [видео]

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В столице Донецкой Народной Республики арестовали группировку, которая занималась торговлей психотропными и наркотическими веществами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

Сотрудники правоохранительных органов Республики задержали сразу шестерых преступников - с поличным.

- Установлено, что злоумышленники между собой незнакомы, - говорит следователь донецкого горотдела полиции Станислав Былина. – Они продавали наркотические и психотропные вещества бесконтактным способом с использованием конспирации.

На задержанных заведены уголовные дела по нескольким статьям.

Сначала были инкриминированы третья часть 29-ой и пункт «г» четвертой части 263-й - покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере, что наказывается лишением свободы до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Однако во время одного из обысков – полицейские изъяли больше 300 граммов наркотиков, что считается крупным размером. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело - приготовление к незаконному сбыту психотропных веществ, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере. За это преступление грозит пожизненное заключение.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/765898" frameborder="0"></iframe> В Донецке задержали группировку наркодилеров.

ИСТОЧНИК KP.RU