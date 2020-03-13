Донецкий футболист Алексей Мишин перешел в профессиональный клуб Крыма
23-летний полузащитник донецкого футбольного клуба «Гвардеец» Алексей Мишин теперь будет выступать за керченский «Океан» - профессиональный клуб из Крыма.
- При этом «гвардейцы» пополнились хавбеком из комсомольского «Горняка». Сергей Крохмаль в новом сезоне будет выступать за дончан, – сообщили в пресс-службе футбольного союза Донецкой Народной Республики.
Донецкий футбольный клуб «Гвардеец» был основан в апреле 2018 года. Сейчас он занимает лидирующее место в турнирной таблице Чемпионата Республики. Керченский «Океан» постарше. Клуб был основан в 2010 году. В августе 2015 коллектив получил статус профессионального клуба.
«Океан» в текущей турнирной таблице Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза занимает восьмое место. Возможно, с приходом донецкого игрока клубу удастся выбиться в лидеры.
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