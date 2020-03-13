Донецкий футболист Алексей Мишин перешел в профессиональный клуб Крыма

13 Март 2020 2020-03-13T19:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летний полузащитник донецкого футбольного клуба «Гвардеец» Алексей Мишин теперь будет выступать за керченский «Океан» - профессиональный клуб из Крыма.

- При этом «гвардейцы» пополнились хавбеком из комсомольского «Горняка». Сергей Крохмаль в новом сезоне будет выступать за дончан, – сообщили в пресс-службе футбольного союза Донецкой Народной Республики.

Донецкий футбольный клуб «Гвардеец» был основан в апреле 2018 года. Сейчас он занимает лидирующее место в турнирной таблице Чемпионата Республики. Керченский «Океан» постарше. Клуб был основан в 2010 году. В августе 2015 коллектив получил статус профессионального клуба.

«Океан» в текущей турнирной таблице Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза занимает восьмое место. Возможно, с приходом донецкого игрока клубу удастся выбиться в лидеры.

Читайте также

Абонентов оператора «Феникс» защитят от нежелательных сообщений

Соответствующее решение было принято депутатами Народного Совета (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU