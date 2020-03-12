2020-03-12T17:41:26+03:00
Политика

Жители прифронтового Голубовского подали 30 исков в в Европейский суд по правам человека

Они требуют от украинских властей возмещения ущерба
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Находящиеся под постоянным огнем украинских вооруженных формирований Украины жители прифронтового поселка Голубовское подали больше 30 исков в Европейский суд по правам человека. Об этом луганскому информцентру сообщила руководитель луганской группы в общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, Валентина Илясова.

- Речь идет о восьми семьях, дома которых частично разрушены в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, - говорит она. - У одной семьи в результате обстрела погиб близкий человек, двое мирных жителей получили ранения.

Илясова отметила, что жители Голубовского требуют от киевских властей возмещения причиненного ущерба. Речь идет о 18 миллионах 300 тысячах рублей – такую сумму определила группа специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители прифронтового Голубовского подали 30 исков в в Европейский суд по правам человека
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