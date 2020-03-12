Погода в Луганске на день: 12 марта будет сильный туман

12 Март 2020 2020-03-12T08:35:42+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 12 марта будет колебаться от плюс 3 градусов ночью до 13 градусов тепла днем, утром пройдет небольшой дождь.

- С 21.00 11 марта до 21.00 12 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 11-13 градусов тепла днем.

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 12 марта.

- Ночью и утром 12 марта местами по территории Республики ожидается туман. Видимость в тумане менее 500 м, - предупреждают синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU