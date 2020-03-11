16-летний школьник за рулем «Жигули» сбил 13-летнюю девочку

11 Март 2020 2020-03-11T19:12:52+03:00

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10 марта в селе Розовка Шахтерского района случилась авария. 16-летний подросток за рулем «жигули» сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места. С травмой ноги она была доставлена в центральную городскую больницу Шахтерска, где ей оказали медицинскую помощь.

Пострадавшая запомнила цвет и марку автомобиля. Благодаря этому сотрудники Госавтоинспекции в течение часа нашли виновника происшествия. Им оказался – 16-летний мальчик, который без спроса взял у родителей ключи от машины и сел за руль.

- При управлении авто он отвлекся и совершил наезд на девочку-пешехода, которая двигалась по обочине в попутном направлении, - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напоминают, что согласно действующему законодательству управлять легковыми автомобилями могут только совершеннолетние - при этом у них должно быть соответствующее водительское удостоверение.

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ИСТОЧНИК KP.RU