2020-03-12T07:43:38+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 12 марта будет пасмурным и дождливым

Дончан ждет +14 и усиление ветра
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Крокусы зацвели уже во второй раз.Крокусы зацвели уже во второй раз.Фото: Илья Богатиков
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Начало марта выдалось абсолютно летним, с теплым ветром и температурой +22, что абсолютно нетипично для Донбасса в это время года. Однако, холода не заставили себя ждать. Как и предсказывали синоптики, ближе к середине марта пришло похолодание.

Сегодня, 12 марта, дончан ждут +14 и усиление ветра до 24 м/с. На смену пасмурному утру в Донецке придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Ночной дождь продолжит идти утром, но к середине дня он должен прекратиться. Ночью температура воздуха будет +6.

Раньше говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым. Впрочем, сугробов в Донецке давно нет. А вот уже с воскресенья нам обещают заморозки ночью до -3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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