Погода в Донецке на день: 12 марта будет пасмурным и дождливым

12 Март 2020 2020-03-12T07:43:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало марта выдалось абсолютно летним, с теплым ветром и температурой +22, что абсолютно нетипично для Донбасса в это время года. Однако, холода не заставили себя ждать. Как и предсказывали синоптики, ближе к середине марта пришло похолодание.

Сегодня, 12 марта, дончан ждут +14 и усиление ветра до 24 м/с. На смену пасмурному утру в Донецке придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Ночной дождь продолжит идти утром, но к середине дня он должен прекратиться. Ночью температура воздуха будет +6.

Раньше говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым. Впрочем, сугробов в Донецке давно нет. А вот уже с воскресенья нам обещают заморозки ночью до -3.

Читайте также:

Украина вводит общенациональный карантин: Большая часть пропускных пунктов будет закрыта

Судьба пропускных пунктов между Украиной и Донбассом пока неизвестна (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU