Под Донецком обнаружили норку из Красной книги, которая охотилась за рыбой

10 Март 2020 2020-03-10T17:35:41+03:00

Норка европейская считается редким животным — на Украине их осталось только около 300. Фото: rigazoo.lv

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В региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык», расположенном на подконтрольной Киеву территории между Донецком и Константиновкой, биологи обнаружили редкое животное — норку европейскую, которая занесена в Красную книгу. На Украине этих мелких хищников осталось около трехсот.

Биолог-исследователь Галина Семенихина рассказала, что с помощью дрона они наблюдали за лебедями, которые в этом году не улетели в теплые края - остались на зимовку.

- Но тут увидели, как что-то маленькое, коричневое бегает по льду. Позже выяснилось, что это норка европейская — она вся коричневого цвета, но обе губы — белого, - поделилась биолог. - Зверек нырял под лед, чтобы добыть для себя завтрак. Норка питается рыбой и насекомыми, мелкими грызунами, лягушками и ящерицами. Обычно ведет ночной образ жизни, и то, что удалось при помощи дрона заметить животное днем, считаем большой удачей.

Норки европейские были распространены по всей Европе, но сейчас исчезли на большей части своего ареала. Норки обитают в водно-болотных угодьях. Зверьки активно охотятся, сами мастерят себе норки или заселяются в чужие — покинутые.

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ИСТОЧНИК KP.RU