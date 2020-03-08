«На крыльях весны!» Заводчики певчих птиц из республик Донбасса представили своих питомцев на выставке в Луганске

8 Март 2020 2020-03-08T22:15:17+03:00

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В Луганске в парке имени 1 Мая традиционно прошла выставка-ярмарка певчих и декоративных птиц «На крыльях весны», в которой участвовали заводчики из республик Донбасса.

Там были представлены высоколетные, бойные, спортивные, декоративные и мясные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы - гуси, утки, куры, множество певчих птиц, таких как щеглы, чижи, зеленушки, декоративные породы пернатых, в частности, попугаи, амадины, канарейки, а также различные породы домашних и диких кроликов.

Посмотреть на разнообразие домашних животных и птиц пришли сотни горожан с детьми.

- На выставку приехали из Стаханова, Красного Луча, Свердловска, словом, все наши, как всегда, плюс Донецк и Горловка. Среди заводчиков появляются новые старые лица. Это люди, которые раньше не появлялись из-за войны, а сейчас они снова начали приезжать, привезли, к примеру, римских голубей, которые являются древнейшей породой голубей в мире, - рассказал председатель Республиканского клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов.

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ИСТОЧНИК KP.RU