Весна в Донецке стартовала модным показом в Донбасс Опере

В этот день дончанок ждало немало сюрпризов – показ сразу трех коллекций донецкого дизайнера Ирины Радыш, который проходил в Донбасс Опере, выступление солистов-вокалистов и артистов балета.

Открылся праздник показом костюмов из оперы «Пиковая дама». Роскошные сложные платья, изысканные шляпы задали тон показу.

Костюмы из оперы "Пиковая дама".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А затем под классическую музыку в исполнении симфонического оркестра зрителям продемонстрировали зимнюю коллекцию «Город у моря», весеннюю – «Весна в Фиальте» и летнюю – «Соломенная шляпка». Причем летняя коллекция стала совместным творчеством Ирины Радыш и дизайнера головных уборов Алины Ив.

Радыш - это всегда женственность и простота линий.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Профессиональный почерк Радыш весьма узнаваем. Это отсутствие кричащих вычурных деталей, подчеркнутые женственность, благородство, простота линий и желание у зрительниц немедленно примерить всю эту красоту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/765223" frameborder="0"></iframe> Дефиле на пуантах: Показ донецкого дизайнера Ирины Радыш.Юлия АНДРИЕНКО

Если зимнюю коллекцию демонстрировали профессиональные модели, то весеннюю и летнюю – артисты хора и балета.

Настоящий восторг зрителей вызвало дефиле на пуантах.

- Когда под музыку Вивальди эти прозрачные балерины в невесомых платьях вдруг вспорхнули на пуанты, мне самой захотелось взлететь, настолько это было прекрасно, - признается Ольга Иванцова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/765225" frameborder="0"></iframe> Дефиле на пуантах: Показ донецкого дизайнера Ирины Радыш.Юлия АНДРИЕНКО

Дефиле на пуантах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Восклицательным знаком мероприятия стал показ вечерних платьев от центра медиа-проектов Звезда.

- Простор и свет - это всегда комплиментарно для красивых вещей, - поделилась впечатлениями дончанка Лариса Гальцова. - И вещи эти - просто мечта. Я не знаю, от чего бы отказалась, если бы была возможность всё это носить. Пальто, костюмы, бомберы, платья, жакеты и шляпки... нежная пастель, натуральные меха и отделка вышивкой. И при всей этой красоте - всё абсолютно актуально и носибельно.

Коллекция "Город у моря".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ирину Радыш буквально искупали в овациях и долго не отпускали восхищенные зрители.

Ирина Радыш (в центре) в поклонницами ее таланта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Событий, подобных этому, я в Донецке не вспомню даже в мирное время и огромная гордость, что в нашем городе есть такие талантливые люди, способные своим творчеством так восхищать и делать всех нас лучше, - говорит Лариса Орлова.

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