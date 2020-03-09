В Донецке пройдет массовая сдача нормативов ГТО

9 Март 2020 2020-03-09T16:31:40+03:00

Также нужно заполнить анкету заявку, обратившись в Центр тестирования города Донецка по адресу: улица Красноармейская, 84. Фото: dnronline.su

Нормативы сдаются по общей физической подготовке, а также по велоспорту, плаванию и стрельбе из винтовки

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28 марта в Донецке пройдет массовая сдача нормативов комплекса упражнений по программе «Готов к труду и обороне». Нормативы сдаются по общей физической подготовке, а также велоспорту, плаванию и стрельбе из винтовки.

К участию приглашаются все желающие возрастом от 6 до 60 лет. ГТО будут сдавать на спортивных площадках Парка культуры и отдыха имени Г.И. Петровского по адресу: Донецк, ул. Архитекторов, 2а. Начало тестирования начнется в 10 часов утра. Но перед этим нужно пройти процедуру регистрации. Она начнется в 9 часов у здания Дворца культуры имени Петровского.

С собой нужно иметь:

— удобную спортивную форму;

— паспорт или свидетельство о рождении;

— справку от лечащего врача с разрешением сдавать тестирование;

— для сдачи ГТО в бассейне – плавательную шапочку, резиновые тапки, купальник / плавки, полотенце, мочалку и мыло;

— велокросс выполняется на собственном велосипеде;

— ГТО по стрельбе выполняется на подготовленной пневматической винтовке или можно принести собственную.

Детальнее узнать о всех «подводных камнях» сдачи нормативов ГТО в Донецке можно по телефонам: (071)-337-38-93; (071)-322-24-76.

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ИСТОЧНИК KP.RU