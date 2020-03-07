Символ донецкого парка отдыха ослик Рощик возвращается с зимовки на ферме

7 Март 2020 2020-03-07T18:36:02+03:00

Рощик стал любимцем публики, как только он попал в парк

Изменить размер текста: A A

Погода на улице уже шепчет, что некоторым животным донецкого парка «Роща» уже пора возвращаться с зимовки на ферме. 9 марта в парке снова поселится любимец публики ослик по кличке Рощик. Он прибудет в компании с парочкой страусов. Об этом рассказали сотрудники парка в социальных сетях.

— 9 марта с 11.00 до 15.00 в парк приезжают наши фермерские животные африканские страусы и ослик Рощик. Вход на территорию парка бесплатный, — говорится в сообщении.

Напомним, что ослик поселился в парке в феврале. Тогда сотрудники «Рощи» предложили своим посетителям и пользователям соцсетей придумать для него имя в обмен на вознаграждение. Заявок было множество. Дончанами было придумано около ста кличек.

Некоторые идеи были позаимствованы из сказок и фольклора. Например, ослик «Иа», «Иша» и «Моисей». Кто-то предложил наиболее оригинальные клички, не типичные для осликов, вроде «Мармелядика», «Бонифация» и «Диего». Но в итоге выбор пал на «Рощика», как маленький символ самого парка.

Читайте также:

Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую счастливую жизнь

И снова эти открытые и добрые люди из Санкт-Петербурга открывают двери своих домов для беженцев из Донецка! (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU