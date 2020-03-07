2020-03-07T18:36:02+03:00
Общество

Символ донецкого парка отдыха ослик Рощик возвращается с зимовки на ферме

Рощик стал любимцем публики, как только он попал в парк
Екатерина Сорока
Поделиться:
Дончанка, которая предложила победную кличку, получила сертификат от фермерского ресторана. Фото: архив фотографий парка в социальных сетяхДончанка, которая предложила победную кличку, получила сертификат от фермерского ресторана. Фото: архив фотографий парка в социальных сетях
Изменить размер текста:

Погода на улице уже шепчет, что некоторым животным донецкого парка «Роща» уже пора возвращаться с зимовки на ферме. 9 марта в парке снова поселится любимец публики ослик по кличке Рощик. Он прибудет в компании с парочкой страусов. Об этом рассказали сотрудники парка в социальных сетях.

— 9 марта с 11.00 до 15.00 в парк приезжают наши фермерские животные африканские страусы и ослик Рощик. Вход на территорию парка бесплатный, — говорится в сообщении.

Напомним, что ослик поселился в парке в феврале. Тогда сотрудники «Рощи» предложили своим посетителям и пользователям соцсетей придумать для него имя в обмен на вознаграждение. Заявок было множество. Дончанами было придумано около ста кличек.

Некоторые идеи были позаимствованы из сказок и фольклора. Например, ослик «Иа», «Иша» и «Моисей». Кто-то предложил наиболее оригинальные клички, не типичные для осликов, вроде «Мармелядика», «Бонифация» и «Диего». Но в итоге выбор пал на «Рощика», как маленький символ самого парка.

Читайте также:

Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую счастливую жизнь

И снова эти открытые и добрые люди из Санкт-Петербурга открывают двери своих домов для беженцев из Донецка! (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему в ДНР сделали один государственный язык
В Донбассе бомба времен Великой Отечественной войны достигла цели - от взрыва погиб «киборг» из 93-й украинской бригады
Символ донецкого парка отдыха ослик Рощик возвращается с зимовки на ферме
«Пенсионеры продолжают умирать!» В Донбассе только на одном из пяти украинских пунктов пропуска дежурит «скорая»
«Танец машин с мигалками»: Луганские полицейские оригинально поздравили девушек с 8 марта
Дончанка Татьяна Юрченко стала победительницей капитал-шоу «Поле чудес»
В 57-й бригаде ВСУ недосчитались вооружения на 80 тысяч долларов
ВСУ разместили вооружение вблизи жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
В Донецке пройдет большой фестиваль по различным видам спортивной борьбы
«Весна для кого угодно, но не для нас»: ВСУ продолжают обстрелы Республики
Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую счастливую жизнь
Танцоры из Донецка выступят на международном конкурсе «Мистерия танца» в Москве
«Низкий вам поклон!»: Александр Ананченко поздравил женщин ДНР с 8 Марта
Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?
ВСУ разбили подстанцию и оставили сотни людей в ЛНР без электричества
Угроза коронавируса: Останутся ли донецкие туристы сидеть дома
Погода в Луганске на день: 7 марта будет +20 и без осадков