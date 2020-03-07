Символ донецкого парка отдыха ослик Рощик возвращается с зимовки на ферме
Погода на улице уже шепчет, что некоторым животным донецкого парка «Роща» уже пора возвращаться с зимовки на ферме. 9 марта в парке снова поселится любимец публики ослик по кличке Рощик. Он прибудет в компании с парочкой страусов. Об этом рассказали сотрудники парка в социальных сетях.
— 9 марта с 11.00 до 15.00 в парк приезжают наши фермерские животные африканские страусы и ослик Рощик. Вход на территорию парка бесплатный, — говорится в сообщении.
Напомним, что ослик поселился в парке в феврале. Тогда сотрудники «Рощи» предложили своим посетителям и пользователям соцсетей придумать для него имя в обмен на вознаграждение. Заявок было множество. Дончанами было придумано около ста кличек.
Некоторые идеи были позаимствованы из сказок и фольклора. Например, ослик «Иа», «Иша» и «Моисей». Кто-то предложил наиболее оригинальные клички, не типичные для осликов, вроде «Мармелядика», «Бонифация» и «Диего». Но в итоге выбор пал на «Рощика», как маленький символ самого парка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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