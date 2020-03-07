В Донецке пройдет большой фестиваль по различным видам спортивной борьбы

7 Март 2020 2020-03-07T13:16:19+03:00

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С 27 по 29 марта в Донецке пройдет большой фестиваль по различным видам борьбы, а именно вольная борьба и дзюдо. К участию приглашаются спортсмены со всей Республики, а также из ЛНР и подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства спорта молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Соревнования пройдут в командном зачете в обеих дисциплинах. По вольной борьбе в составе команды предусмотрено 9 человек, по дзюдо – 10 спортсменов. К участию в соревнованиях по вольной борьбе допускаются мужчины в возрастной категории 2004 года рождения и старше в таких весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 килограмм. В состязаниях по дзюдо – спортсмены 2005 года рождения и старше в весовых категориях: 55, 60, 66, 73, 81, 900, 100 и +100 килограмм. Среди женщин в этом виде спорта допускаются участницы в весовой категории 57 и 63 килограмм, — говорится в сообщении.

Все победители, призеры и номинанты фестиваля будут награждены денежными призами:

— за первое место – 25 тысяч рублей;

— за второе место – 18 тысяч рублей;

— за третье место – 12 тысяч рублей;

— номинанты – 8 тысяч 700 рублей.

Открытие фестиваля состоится 28 марта в 11.00 в республиканском спортивном комплексе «Олимпийски», который находится по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев 198б.

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ИСТОЧНИК KP.RU