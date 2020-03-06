«Даже с отличников вымогали!» Тарифы на взятки со студентов Донецкого нацуниверситета колебались от одной до 15 тысяч рублей

6 Март 2020 2020-03-06T19:33:46+03:00

В МВД ДНР рассказали о системе коррупции на одной из кафедр вуза [видео]

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Сегодня в пресс-службе МВД ДНР рассказали о системе коррупции на одной из кафедр Донецкого национального университета (ДонНУ). Деятельность группы должностных лиц была пресечена еще прошлым летом. Но детали обнародовали только сейчас.

Следствие установило, что должностные лица одной из кафедр вуза поставили на поток получение взяток: за допуск к экзаменационной сессии, успешную сдачу экзаменов, зачетов, учебных практик, написание и защиту курсовых работ. Размеры «тарифов» - от одной до 15 тысяч рублей - определяла заведующая кафедрой, а занималась сбором денег со студентов старший лаборант. Часть суммы лаборант оставляла себе, часть - передавала преподавателям в зависимости от предмета и вида «услуг». Оставшиеся деньги отдавала заведующей кафедры.

Было установлено более 30 фактов получения взяток на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Причем деньги вымогали даже с отличников.

За совершение преступления вымогателям грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. Такую санкцию предусматривает ч. 5. ст. 343 УК ДНР «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

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Взятки в ДонНУ были поставлены на поток.Сотрудники УБОП МВД ДНР пресекли преступную деятельность должностных лиц Донецкого национального университета, которые систематически вымогали и получали взятки от студентов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU