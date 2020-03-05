2020-03-05T18:17:07+03:00
Политика

В Новотроицком СБУ провела акцию устрашения – задерживали жителей для проверки на причастность к оказанию помощи ДНР

Всего спецслужбами было задержано 154 человека
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Вчера, 4 марта, в Новотроицком, что в Волновахском районе, служба безопасности Украины устроила для мирных жителей акцию устрашения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Сотрудники этого карательного ведомства в течении дня производили необоснованные задержания мирных жителей населенного пункта, которых находили на улицах, в магазинах или административных учреждениях, - говорится в сообщении.

Все задержанные доставлялись в местное отделение полиции, где проводилась проверка на причастность к оказанию помощи нашей Республике. А если появлялись хоть малейшие подозрения – людей отправляли в СБУ.

Всего же на улицах Новотроицкого задержали 154 жителя, 34 из которых отправили для дальнейших разбирательств в службу безопасности Украины.

- По имеющимся данным, часть доставленных в волновахскую СБУ по надуманным обвинениям мирных жителей будут, впоследствии, использованы в качестве «обменного фонда» в возможном обмене между Народными республиками и Украиной, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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