В Новотроицком СБУ провела акцию устрашения – задерживали жителей для проверки на причастность к оказанию помощи ДНР
Вчера, 4 марта, в Новотроицком, что в Волновахском районе, служба безопасности Украины устроила для мирных жителей акцию устрашения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Сотрудники этого карательного ведомства в течении дня производили необоснованные задержания мирных жителей населенного пункта, которых находили на улицах, в магазинах или административных учреждениях, - говорится в сообщении.
Все задержанные доставлялись в местное отделение полиции, где проводилась проверка на причастность к оказанию помощи нашей Республике. А если появлялись хоть малейшие подозрения – людей отправляли в СБУ.
Всего же на улицах Новотроицкого задержали 154 жителя, 34 из которых отправили для дальнейших разбирательств в службу безопасности Украины.
- По имеющимся данным, часть доставленных в волновахскую СБУ по надуманным обвинениям мирных жителей будут, впоследствии, использованы в качестве «обменного фонда» в возможном обмене между Народными республиками и Украиной, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU