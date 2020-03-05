Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера
Вчера украинские военные совершили очередное преступление в отношении мирных жителей Донбасса – целенаправленно выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении пассажирского автобуса под Докучаевском. В результате этого двое мирных жителей были ранены. Если бы не реакция водителя, который резко изменил направление движения – жертв было бы больше.
В Народной милиции Республики сообщили, что военнослужащие сбили украинский квадракоптер, на который те снимали обстрел.
Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера. Фото: НМ ДНР
- Нашими подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен вражеский квадрокоптер, который вел наблюдение за районом, – говорится в сообщении Управления Народной милиции.
Ранее сообщалось, что в последние дни обстрелов со сторону Украины стало значительно больше. Жители продолжают страдать.
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ИСТОЧНИК KP.RU