2020-03-05T17:53:38+03:00
Политика

Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера

Его сбили защитники Донецкой Народной Республики [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске. Фото: ФейсбукУкраинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске. Фото: Фейсбук
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Вчера украинские военные совершили очередное преступление в отношении мирных жителей Донбассацеленаправленно выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении пассажирского автобуса под Докучаевском. В результате этого двое мирных жителей были ранены. Если бы не реакция водителя, который резко изменил направление движения – жертв было бы больше.

В Народной милиции Республики сообщили, что военнослужащие сбили украинский квадракоптер, на который те снимали обстрел.

Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера. Фото: НМ ДНР

Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера. Фото: НМ ДНР

- Нашими подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен вражеский квадрокоптер, который вел наблюдение за районом, – говорится в сообщении Управления Народной милиции.

Ранее сообщалось, что в последние дни обстрелов со сторону Украины стало значительно больше. Жители продолжают страдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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