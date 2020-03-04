2020-03-04T20:29:37+03:00
Общество

«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»

Об этом сообщили в мэрии Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке открылась выставка живописи «Весна идёт». Фото: «Арт-Донбасс»В Донецке открылась выставка живописи «Весна идёт». Фото: «Арт-Донбасс»
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В Донецке в художественном музее «Арт-Донбасс» открылась выставка живописи «Весна идёт». Об этом «КП» сообщили в управлении культуры администрации города Донецка.

- За окном весна только просыпается и начинает радовать нас яркими красками после белоснежной зимы. Живописные полотна донецких художников передают всю нежность, солнечность и сочность весенних красок. Городские пейзажи и окраины, на которых красуются цветущие деревья, первые цветы и набухшие почки на деревьях, сквозь которые проглядывает синее небо, реки с которых сошел лед, - рассказала начальник управления культуры города Донецка Алена Элиосидзе.

Каждая из 50 работ, представленных в экспозиции, наполнена теплом, ощущением ликования природы и любовью к окружающему миру. На выставку приглашены и жители Донецкой области, временно подконтрольной Украине. «Весна идёт» продлиться до 30 апреля 2020 года.

Адрес художественного музея «Арт-Донбасс»: улица Челюскинцев, 189 – К Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной – понедельник. Вход свободный

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»
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