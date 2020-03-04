«Деревья из «Вишнёвого сада» расцвели фотографиями донецких актрис»: В драмтеатре открылась выставка к Международному женскому дню

4 Март 2020 2020-03-04T09:35:59+03:00

Выставка посвящена женщинам театра, в том числе, и тем, которых никогда не видят зрители

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В музее Донецкого музыкально-драматического театра открылась выставка «Весенний сад», посвящённая Международному женскому дню 8 Марта. На экспозиции представлены фотографии женщин театра - не только представительниц творческих профессий, но и тех, кто служит в бутафорском, пошивочном, костюмерном, гримерно-постижерном, декорационном цехах и хозяйственной части муздрамы. Большую часть дружного коллектива Донецкого драмтеатра составляют именно женщины.

- Эта выставка посвящена женщинам нашего театра, в том числе, и тем, которых никогда не видят зрители. Но благодаря их стараниям у артистов красивые костюмы, на сцене прекрасные декорации, а в нашем театре всегда чисто и уютно, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

На выставке также можно увидеть снимки ведущих актрис прошлого века, которые блистали на сцене драмтеатра.

В преддверии самого главного весеннего праздника в муздраме стало доброй традицией проводить выставку. Деревья из постановки «Вишнёвый сад» расцвели фотографиями прекрасных сотрудниц театра.

«Весенний сад» будет экспонироваться в театральном музее до конца марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU