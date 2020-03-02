МГБ задержало киллера СБУ и предотвратило покушение на двойного агента

2 Март 2020 2020-03-02T21:34:44+03:00

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Сотрудники МГБ ДНР задержали агента СБУ, который собирался ликвидировать работавшего на украинскую, а впоследствии и на донецкую спецслужбы военнослужащего Народной милиции Республики.

В январе 2017 года МГБ предотвратило теракт в одной из войсковых частей Республики. Организатором был завербованный СБУ военнослужащий ДНР Эдуард Клыпа. От него требовалось и собирать для Киева разведданные. Вот только в СБУ не учли, что Клыпа вышел на МГБ. В результате в течение полутора лет направлял на Украину недостоверные сведения о количестве техники, личного состава своей войсковой части.

- В связи с этим спецслужбы Украины предприняли попытку его ликвидации. В июле 2019 года в результате оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР задержан Отверткин Александр Николаевич, 1975 года рождения, – сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов. – Установлено, что Отверткин в рамках выполнения задания СБУ предпринимал попытки по определению местонахождения, а также осуществлял сбор информации в отношении Клыпы Эдуарда Викторовича с целью его дальнейшей ликвидации.

Сам Отверткин также присутствовал на пресс-конференции и сделал заявление для журналистов.

- Изъяли у меня оружие, хотя оно было официально зарегистрировано, и возбудили против меня уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. После этого ко мне обратился сотрудник СБУ и предложил мне решить все эти вопросы, но для этого я должен был собрать информацию по Клыпе, — отметил Отверткин, добавив, что согласился.

Кстати, он рассказал, что родился в Мариуполе, где и познакомился с Клыпой. До 2014 года работал в «Метинвесте». После начала военных действий из-за задержек зарплаты уехал на заработки в Новоазовск, а потом и в РФ. По возвращении к семье в Мариуполь был задержан.

Он был задержан силами МГБ в период, когда пытался разыскать двойного агента.

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ИСТОЧНИК KP.RU