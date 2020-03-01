Масленица в ДНР 2020: Жители прифронтового села Республики сделали креативные блины и другие вкусности на праздновании прихода весны
Масленица в ДНР 2020 отличилась особым креативом среди местных жителей. Праздник прихода весны здесь отмечается уже целую неделю. В небольших районах и населенных пунктах Республики уже провели массовые народные гуляния и сожгли чучело Масленицы. И, конечно же, были блины с самыми разными начинками. Но лучше всего в «блинном искусстве» проявили себя жители прифронтового села Озеряновка.
На фестивале в селе можно было попробовать самые разнообразные блины, а некоторые были сделаны скорее для декора, чем для употребления в пищу.
Так, например, на столах можно было увидеть куклу Барби, одежда которой сделана полностью из блинов. А также поздравление «С Масленицей 2020», съедобные снеговики и даже грибная полянка.
К западу от Озеряновки проходит линия разграничения сил в Донбассе. Фото: администрация центрально-городского района
— Коллектив «Кочегарка» порадовал народ песнями, танцами и позитивным настроением. Организаторы празднования не дали поскучать народу конкурсными мероприятиями. Жителей угощали горячим чаем с блинами разными сладостями, а детей порадовали сладкие подарки, —так отмечают Масленицу в прифронтовых районах.
В конце праздника дети Озеряновки получили вкусные подарки. Фото: администрация центрально-городского района
Но самое главное гуляние пройдет уже завтра в центре Донецка. 1 марта в парке Щербакова запланирован большой фестиваль с концертом, конкурсами и бесплатными блинами «Шуми, Масленица!».
А если кому-то на этой неделе недостаточно съедобных блинов, то в Донецке есть особый мастер. Дончанка делает мыло ручной работы. К празднику Масленицы она изготовила особые блины из мыла, которые выглядят, как настоящие.
Блины из мыла не отличить от настоящих. Фото: инстаграм Donetsk_soap
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ИСТОЧНИК KP.RU
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