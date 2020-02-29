Командир 93-й бригады ВСУ и его замы оказались под следствием из-за массового хищения вооружения

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:45:47+03:00

В украинской армии крупные недостачи от камуфлированной формы одежды до техники

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В вооруженных формирований Украины продолжают фиксировать крупные недостачи вооружения. Комиссия недосчитывается буквально всего: от камуфлированной формы одежды до техники.

Начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко сообщил, что на днях массовые хищения были зафиксированы в 93-й и 59-й бригадах ВСУ.

- В ходе проведения инвентаризации имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи, была выявлена пропажа 11 комплектов тактического снаряжения, 25 комплектов летней и зимней камуфлированной формы одежды, семи генераторов и восьми обогревателей производства США, – отметил он.

Лещенко отметил, что военная прокуратуры незалежной начала следствие в отношении командира 93-й бригады Дмитрия Брижинского и его заместителей.

- Кроме того, в связи с масштабными хищениями вооружения и боеприпасов в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады командование оперативно-тактической группировки «Север» направило в бригаду комиссию для проверки службы ракетно-артиллерийского вооружения, - рассказывает начальник НМ ЛНР. - В ходе работы комиссии выявлена недостача пяти автоматов АК-74, семи пистолетов «Форт» и 17 гранат РГД-5.

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ИСТОЧНИК KP.RU