Тили-бом, тили-бом, не открылся укро «Дом» - громко анонсированный пропагандистский канал для ДНР так и не открылся
«Беда» пришла откуда не ждали – с новостных украинских лент. Громко анонсированный канал, который должен был начать вещание из Украины на территорию Республик и своими передачами вернуть «непутевых» дончан в Украину, так и не открылся.
Дончане прямо расстроились. Уж так ждали, так ждали! А украинские сайты сообщают, что увы, но новый телеканал не успеет запустить вещание первого марта, поскольку не получил лицензию.
Об этом сообщил член национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
- Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал UATV не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов, — заявил он.
По оценкам Костинского, от подачи документов на получение разрешений до фактического вещания пройдет несколько недель.
И название каналу такое оригинальное придумали - Дiм/Дом, а он не открылся.
К слову, идея совершенно бесполезная, ибо на фоне ежедневных обстрелов уговаривать дончан – как хорошо будет жить с теми, кто обстреливает – совершенно бесполезно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»