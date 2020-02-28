2020-02-28T16:54:24+03:00
Политика

Тили-бом, тили-бом, не открылся укро «Дом» - громко анонсированный пропагандистский канал для ДНР так и не открылся

Пропагандистский телеканал, который должен был вещать на ЛНР и ДНР, так и не начал свою работу
Ольга ГОРДО
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Дом/дiм не открылсяДом/дiм не открылсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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«Беда» пришла откуда не ждали – с новостных украинских лент. Громко анонсированный канал, который должен был начать вещание из Украины на территорию Республик и своими передачами вернуть «непутевых» дончан в Украину, так и не открылся.

Дончане прямо расстроились. Уж так ждали, так ждали! А украинские сайты сообщают, что увы, но новый телеканал не успеет запустить вещание первого марта, поскольку не получил лицензию.

Об этом сообщил член национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

- Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал UATV не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов, — заявил он.

По оценкам Костинского, от подачи документов на получение разрешений до фактического вещания пройдет несколько недель.

И название каналу такое оригинальное придумали - Дiм/Дом, а он не открылся.

К слову, идея совершенно бесполезная, ибо на фоне ежедневных обстрелов уговаривать дончан – как хорошо будет жить с теми, кто обстреливает – совершенно бесполезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Тили-бом, тили-бом, не открылся укро «Дом» - громко анонсированный пропагандистский канал для ДНР так и не открылся
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