2020-02-28T23:39:48+03:00
Общество

В ЛНР внесли два вида рыбы в Красную книгу

Они оказались под угрозой исчезновения
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: drive2.comФото: drive2.com
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Правительство Луганской Народной Республики включила в Красную книгу два вида рыбы, которые оказались под угрозой исчезновения. Об этом сообщил замначальника управления правового обеспечения министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Артем Кривошеев.

- В Красную книгу ЛНР включены два новых вида рыб – Азовская шемая и рыбец, - рассказал он.

И тот, и тот вид – стайные рыбы. Они обитают в водах лиманов и приустьях рек.

Шимая относится к роду карповых. Фото: fishretail.ru

Шимая относится к роду карповых. Фото: fishretail.ru

Основными негативными факторами, повлиявшими на сокращение численности этих видов рыб, стали хозяйственное освоение районов нереста, браконьерство во время нерестовых миграций и на зимовальных ямах, а также загрязнение рек отходами промышленного и сельскохозяйственного производства, - сказал Кривошеев.

Рыбец также находится в Красной книге Орловской области. Фото: fishbiosystem.ru

Рыбец также находится в Красной книге Орловской области. Фото: fishbiosystem.ru

Стоит отметить, что Азовская шемая включена в Красные книги России, Украины и Международного союза охраны природы, а рыбец – в Красную книгу Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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