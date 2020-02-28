2020-02-28T14:17:27+03:00
Общество

С первого марта с «Южного» автовокзала Донецка можно будет доехать до Адыгеи

Ежедневные рейсы будут отправляться из Донецка в девять часов вечера
Ольга ГОРДО
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Автобусы по-прежнему основной транспорт в РеспубликеАвтобусы по-прежнему основной транспорт в РеспубликеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Во все большее количество городов России можно доехать из Донецка. Очередной новый международный автобусный маршрут начнет курсировать по маршрутам из Донецка в столицу Республики Адыгея – Майкоп. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

- С первого марта в целях обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров министерством транспорта планируется запустить новый международный автобусный маршрут Донецк автовокзал «Южный» (ДНР) – Майкоп автовокзал (РФ), — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автобусы по этому маршруту будут следовать из столицы ДНР через города Таганрог, Ростов-на-Дону, Краснодар и Белореченск. Общее время пути – 15 часов 40 минут. Ежедневные рейсы будут отправляться из Донецка в 21:00 и из Майкопа в 05:30.

Из столицы ДНР можно доехать в несколько десятков городов Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и другие регионы России, а также Белоруссию.

Телефон справочной службы АВ "Южный"

(071) 476-61-81

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ИСТОЧНИК KP.RU

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