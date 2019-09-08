В ближайшее время из Донецка можно будет уехать в Москву и Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-08T15:47:20+03:00

С донецкого жд вокзала пойдут поезда в Москву и Санкт-Петербург. Фото: https://dan-news.info

В скором времени будет запущено железнодорожное сообщение между ДНР и Россией

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В ближайшее время будет запущено железнодорожное сообщение между ДНР и крупнейшими городами России. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться», — сказал Пушилин.

Он добавил, что также рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в города РФ.

Как сообщалось ранее, с девятнадцатого августа донецкий железнодорожный вокзал спустя пять возобновил свою работу. Первые поезда соединили Донецк, Еленовку и Мандрыкино.

Расписание движения пригородных поездов со станции Донецк:

№ 5411 сообщением Донецк-Мандрыкино отправлением из Донецка в 5.10, далее — разработанным расписанием: Рутченково 5.42-5.43, прибытием в Мандрыкино в 5.57;

№ 6108 сообщением Мандрыкино-Донецк отправлением из Мандрыкино в 6.27, далее — разработанным расписанием: Рутченково 6.44-6.46, прибытием в Донецк в 7.20;

№ 6109 сообщением Донецк-Еленовка отправлением из Донецка в 7.50, далее — разработанным расписанием: Рутченково 8.24-8.26, Мандрыкино 8.43-8.45, Доля 9.00-9.02, прибытием в Еленовку в 9.17;

№ 6110 сообщением Еленовка-Донецк отправлением из Еленовки в 9.47, далее — разработанным расписанием: Доля 10.04-10.06, Мандрыкино 10.21-10.23, Рутченково 10.40-10.42, прибытием в Донецк в 11.16;

№ 6111 сообщением Донецк-Еленовка отправлением из Донецка в 17.40, далее — разработанным расписанием: Рутченково 18.14-18.16, Мандрыкино 18.33-18.35, Доля 18.50-18.52, прибытием в Еленовку в 19.07;

ИСТОЧНИК KP.RU