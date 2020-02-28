Два горняка погибли в шахте Шахтерска из-за взрыва метана

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:40:16+03:00

Еще один трагический случай унес жизни двух шахтеров

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Трагический случай произошел сегодня на одной из шахт ДНР. На частном угледобывающем предприятии, которое находится на востоке Республики, произошел взрыв газа. Под завалами оказались двое рабочих. Об этом сообщили в администрации Шахтерска.

- Инцидент произошел на частной шахте, расположенной на территории бывшей шахты имени семнадцатого партсъезда. На данный момент один погибший горняк извлечен, на месте работают спасатели, которые ищут второго шахтера, – сообщили в мэрии.

Уточняется, что трагедия произошла около 12:00. По предварительным данным, в шахте взорвался метан.

В МЧС ДНР подтвердили гибель второго горняка.

Шахта находится на территории бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда в нескольких километрах к северо-западу от Шахтерска. Как отметили в государственном комитете горного и технического надзора ДНР, в настоящее время проверяются уставные документы предприятия. В частности, наличие у предприятия патента на добычу угля.

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ИСТОЧНИК KP.RU