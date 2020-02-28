Два горняка погибли в шахте Шахтерска из-за взрыва метана
Трагический случай произошел сегодня на одной из шахт ДНР. На частном угледобывающем предприятии, которое находится на востоке Республики, произошел взрыв газа. Под завалами оказались двое рабочих. Об этом сообщили в администрации Шахтерска.
- Инцидент произошел на частной шахте, расположенной на территории бывшей шахты имени семнадцатого партсъезда. На данный момент один погибший горняк извлечен, на месте работают спасатели, которые ищут второго шахтера, – сообщили в мэрии.
Уточняется, что трагедия произошла около 12:00. По предварительным данным, в шахте взорвался метан.
В МЧС ДНР подтвердили гибель второго горняка.
Шахта находится на территории бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда в нескольких километрах к северо-западу от Шахтерска. Как отметили в государственном комитете горного и технического надзора ДНР, в настоящее время проверяются уставные документы предприятия. В частности, наличие у предприятия патента на добычу угля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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