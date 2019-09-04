В Донецке на шахте Скочинского прогремел мощный взрыв

Сегодня утром на шахте имени Скочинского прогремел мощный взрыв. В пресс-службе МЧС ДНР эту информацию подтвердили:

- Взрыв на шахте Скочинского действительно был. ЧП на угольном предприятии произошло в 9:27. Туда выехала наша опергруппа, работают пиротехники и реанимационно-противошоковая группа. Данные о пострадавших и погибших уточняются, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС ДНР.

Как сообщил наш источник, взрыв произошел на поверхности, во время проведения производственных работ. Есть пострадавшие.

Шахта имени Скочинского считается одной из самых опасных. С 1992 года на этом предприятии пять раз взрывался метан. Последний раз внезапный выброс метана произошел 11 апреля 2014 года. Тогда на шахте погибло 7 человек.

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