Один погиб, двое ранены: Что известно о взрыве на шахте Скочинского в Донецке

Как сообщалось ранее, сегодня в 9:27 на шахте имени Скочинского прогремел мощный взрыв. О его причине пока официально пока не сообщается. Идёт разбирательство.

Источник «Комсомолки» сообщил, что происшествие случилось на поверхности. Не обошлось без пострадавших.

- Взрыв прогремел не в самой шахте, а на поверхности. Это не выброс. По нашей информации, это произошло во время испытаний взрывчатки. Толком ещё ничего неизвестно. Один человек погиб. Ещё двое ранены, - сообщает наш источник.

В министерстве угля и энергетики заявили, что по факту произошедшего создана специальная комиссия. Причины взрыва расследуются. Предварительные данные будут известны позже.

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