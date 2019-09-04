2019-09-04T14:53:18+03:00
Политика

Один погиб, двое ранены: Что известно о взрыве на шахте Скочинского в Донецке

Источник «Комсомолки» сообщил, что взрыв прогремел на поверхности
Ольга ГОРДОНикита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Взрыв прогремел на поверхностиВзрыв прогремел на поверхностиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Как сообщалось ранее, сегодня в 9:27 на шахте имени Скочинского прогремел мощный взрыв. О его причине пока официально пока не сообщается. Идёт разбирательство.

Источник «Комсомолки» сообщил, что происшествие случилось на поверхности. Не обошлось без пострадавших.

- Взрыв прогремел не в самой шахте, а на поверхности. Это не выброс. По нашей информации, это произошло во время испытаний взрывчатки. Толком ещё ничего неизвестно. Один человек погиб. Ещё двое ранены, - сообщает наш источник.

В министерстве угля и энергетики заявили, что по факту произошедшего создана специальная комиссия. Причины взрыва расследуются. Предварительные данные будут известны позже.

Читайте также В Донецке на шахте имени Скочинского прогремел мощный взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Суслов: Украина теряла 1 миллиард только за первый год блокады Крыма
Экс-министр экономики незалежной прокомментировал «КП» свое заявление о том, что Киев не рассчитал свои потери из-за попыток «отрубить» полуостров от поставок электричества, продуктов и воды... [видео]
"Полуголые девочки в Сен-Тропе — да Богдан плевать на все хотел!" В Киеве отреагировали на празднование Дня Украины с шампанским в ресторане
Известный украинский политолог Михаил Погребинский считает, что глава президентской администрации на Украине не боится реакции президента на любые его выходки [видео]
Анна Герман - о первых сигналах потепления между Киевом и Москвой: Дышать при Зеленском стало легче. Но национализм не дремлет
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
«В честь Победы накроем стол от аэропорта и до парка Щербакова»: в Донецке презентовали фильм в память о Захарченко «Его Оплот»
Автор фильма военкор Семен Пегов впервые представил публике эксклюзивные кадры, снятые буквально за месяц до гибели Главы ДНР [видео]
Новости 24
Армия Киева пригнала бронетехнику в Попасную
Соцсети возмущены: Фейсбук «исходя из духа» удаляет публикации об Александре Захарченко
В четырех городах Республики идет подготовка квартир для людей, лишившихся жилья из-за украинской агрессии
В ДНР отменят комендантский час на день освобождения Донбасса
В результате взрыва на шахте имени Скочинского погиб один человек
Двое военнослужащих ДНР погибли от пуль «Азова»* при обстреле Горловки
«Вышли из школы и не вернулись»: в ЛНР сбежали три девочки-подростка
Начался обстрел Зайцево, осколок попал в детский сад
Погода на день в Луганске: 4 сентября ожидается переменная облачность, температура до +30
Погода в Донецке на день: 4 сентября во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 29 градусов
В районе Саур-Могилы поисковики Донбасса обнаружили останки наших и немецких солдат
День освобождения Донбасса 2019: полная программа мероприятий
В преддверии Минска армия и СМИ Украины готовят провокации в зоне "ООС"
Четверо одурманенных старшеклассников попали в реанимацию
Украинская армия разместила бронетехнику в Счастье и Ольховатке
Житель Стаханова хранил в тайнике больше трех тысяч боеприпасов и и три килограмма наркотиков
Вчера армия Киева обстреливала Зайцево, Григоровку, Коминтерново, Дзержинсккое, Ленинское
В Зайцево от прямого попадания сгорел дом
Погода на день в Луганске: 3 сентября ожидается переменная облачность, температура до +28
Погода в Донецке на день: 3 сентября во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 30 градусов
За неделю ВСУ выпустили по ДНР 10 тонн боеприпасов
В донецкий военный лицей поступил 4-тысячный лицеист
В итальянском Турине появилось граффити с изображением Александра Захарченко
Погода в Донецке: Первая неделя осени будет напоминать лето – тепло и без осадков
Глава ДНР наградил пианистку Валентину Лисицу государственной наградой - орденом Дружбы
«Жабы по небу летают» Соцсети удивили необычные облака в небе над Донецком
«Для них учебный год мог не начаться вообще»: двое студентов чуть не утонули в водоеме
ВСУ разместили военную технику вокруг Донецка