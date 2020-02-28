С первого августа пенсионный фонд ЛНР прекратит выплаты не прошедшим идентификацию пенсионерам

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:20:30+03:00

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С февраля этого года в ЛНР и ДНР началась верификация пенсионеров. Процедура не сложная и занимает мало времени. Сегодня пенсионный фонд ЛНР сообщил, что с первого августа приостановит выплаты не прошедшим эту процедуру получателям пенсионных выплат Республики. Об этом на брифинге сообщила председатель ПФ ведомства Татьяна Васильева.

Она напомнила, что для актуализации данных в ЛНР до тридцатого июня есть еще уйма времени. Также Татьяна Васильева рассказала, что для того, чтобы избежать очередей и равномерно распределить нагрузку на сотрудников Пенсионного фонда, разработан график ежедневного приема граждан и выездных приемов, которые размещены на официальном сайте ведомства.

- После тридцатого июня мы людей, которые не прошли верификацию, индивидуально уведомим пофамильно на их личный адрес о том, что им необходимо прийти к нам до двадцать пятого июля. Если такая работа не будет проведена по отдельным людям, то с первого августа выплата будет приостановлена до того как мы не увидим пенсионера, - отметила Васильева.

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ИСТОЧНИК KP.RU