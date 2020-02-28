В Горловке открылся новый пункт приема документов для оформления паспорта России
Новое отделение миграционной службы по приему документов для оформления паспорта России начало свою работу в Горловке. Миграционная служба находится в здании центра почтовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Почта Донбасса».
Принимать документы на получение паспорта гражданина России сотрудники миграционной службы будут в порядке живой очереди. Отделение расположено по проспекту Ленина, 8а в центре города. График работы — с 9.00 до 17.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.
Новый пункт миграционной службы стал третьим по счету в Республике, открытым в отделении почты. Ранее такие пункты были открыты в Донецке и Макеевке.
Напомним, что выдача российских паспортов жителям Республик началась в июле 2019 года на территории Ростовской области. По последним данным, документы получили почти 75 000 жителей ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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