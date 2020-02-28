ВСУ попали в школу на северо-западе Горловки

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:10:11+03:00

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Интенсивность и частота обстрелов со стороны ВСУ продолжают нарастать. Обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной. Во время очередного обстрела окраин Горловки, повреждение получила школа в поселке Комарова, что на северо-западе Горловки. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Под обстрелом окраины поселка Комарова. Применяется тяжелое и стрелковое вооружение. В 10-ю школу попал осколок. Будьте осторожны, — сообщил Приходько.

Он уточнил, что школа действующая, в ней учатся дети. Информация о пострадавших и других разрушениях на данный момент отсутствует.

Для уточнения информации на место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также под обстрелами киевских силовиков в очередной раз оказался поселок шахты имени Гагарина, который расположен рядом с поселком Комарова. В поселок прилетело две мины калибром 82 миллиметра и четыре гранаты из станкового гранатомета.

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Для них: солдатская столовая, парк боевых машин и автомобильной техники и тому подобное. Кроме этого, в городке-базе и около него будут административная, парковая и жилая зона. Все строится по последнему слову военной техники США (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU