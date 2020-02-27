ВСУшники смогут расстреливать дончан и с комфортом отдыхать – В Мариуполе достраивают военную базу по стандартам НАТО

27 Февр. 2020 2020-02-28T00:02:05+03:00

Есть надежда, что "воины света" все это разворуют по своему обыкновению. Фото: armyinform.com.ua/

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Украина не думает прекращать войну. Выполнить хотя бы один пункт минских тоже не собирается. Об этом говорят ленты новостей украинских СМИ.

Так, сегодня на мариупольском городском сайте появилась новость, что где-то в окрестностях достраивается военная база по стандартам НАТО. Военный альянс на то и военный, чтоб знать и уметь воевать. В данном случае в этом альянсе бал правит Америка. А эти ребята ни в жизнь не станут делать то, что не выгодно им. То есть, чтобы американские спецы научили, например, рыть окоп побратымив, они должны четко понимать, что это выгодно, окупится и не будет использовано против них. А тут целая база. Тут надо быть уверенным, что прослужит долго и в ближайшее время ее не разрушат своими снарядами военнослужащие ДНР.

База строится специально для пятьдесят шестой мариупольской бригады ВСУ. Это по сути административно-жилой городок, где будет дислоцироваться один из мотопехотных батальонов. Для них: солдатская столовая, парк боевых машин и автомобильной техники и тому подобное. Кроме этого, в городке-базе и около него будут административная, парковая и жилая зона. Все строится по последнему слову военной техники США.

База позволит решить торгово-жилищные проблемы, и бойцы смогут больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки.

Но и это еще не все. Помимо новой базы, в Мариуполе также планируют построить модульный городок для военных, который возведут на второй линии обороны. В городке будет все для комфортного проживания военных, - рассказал министр обороны Загороднюк.

По его словам, такие городки очень быстро можно развернуть в любой местности.

- То есть украинские военные смогут нести службу на передовой и с комфортом жить и отдыхать, - сообщил он.

Такие вот базы строятся на нашей земле, судя по всему, всерьез и надолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU