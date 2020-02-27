2020-02-27T20:52:42+03:00
Политика

В Донбасс прибыли украинские журналисты, чтобы заснять подготовленную ВСУ провокацию

СМИ работали сразу в трех населенных пунктах
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Журналисты украинских средств массовой информации продолжают участвовать в провокациях вооруженных формирований незалежной. Их задача заключается в том, чтобы заснять ответку со стороны Народных милиций республик Донбасса и потом в эфире обвинить НМ в срыве режима прекращения огня. Зачастую такие действия Киев предпринимает в преддверии официальных заседаний и встреч, касающихся вооруженного конфликта в Донбассе.

На этот раз группы журналистов телеканалов «ICTV», «5 канал» и «Украина» были зафиксированы сразу в трех населенных пунктах – Светлодарске, Золотом и Орехово в сопровождении офицеров пресс-службы штаба «ООС». Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Основная задача украинских журналистов подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства ЛНР в нарушениях Минских договоренностей, - говорит представитель оборонного ведомства ЛНР. – Для провоцирования наших защитников на ответные действия, командование карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории Республики с использованием запрещенных 120-миллиметровых минометов и ствольной артиллерии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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