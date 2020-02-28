2020-02-28T09:27:45+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 28 февраля в Республике ожидается слабый дождь, туман

Синоптики прогнозируют 28 февраля в ЛНР до 8 градусов тепла и слабый дождь
Ольга ГОРДО
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Конец зимы в Луганске. Фото: https://vk.com/lugansk_cityКонец зимы в Луганске. Фото: https://vk.com/lugansk_city
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Сегодня в ЛНР температура воздуха будет колебаться 1 до 8 градусов тепла, пройдет слабый дождь, местами ожидаются штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 27 февраля до 21.00 28 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, слабые осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами туман; ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит плюс 1-3 градуса ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до плюс 6-8 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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