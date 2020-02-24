С первого марта украинские КПВВ переходят на весенний график работы

24 Февр. 2020 2020-02-24T23:29:47+03:00

Пункты пропуска на линии разграничения со стороны Украины меняют с первого марта меняют режим работы

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С первого марта 2020 года контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения со стороны Украины переходят на весенний график. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Сообщается, что изменения в работе коснутся всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

- Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00, - говорится в сообщении.

Напомним, что разница во времени между ДНР и Украиной составляет один час. То есть, с первого марта КПВВ со стороны Украины будут работать 06:00 до 17:30 по местному времени. В связи с этим следует учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU