Жители подконтрольного Киеву поселка Донбасса требуют вывести украинские войска

24 Февр. 2020 2020-02-24T20:29:59+03:00

Они отправили обращение в обладминистрацию

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Жители подконтрольного Киеву населенного пункта Металлист возмущены тем, что украинская армия размещает вооружение вблизи домов и требуют вывести войска из поселка. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что эта информация была получена от жителей поселка. Они рассказали, что там размещается 58-я бригада ВСУ.

- Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе Донецкой ОГА с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники 58-й бригады из населенного пункта, - сообщили в НМ Республики.

В оборонном ведомстве Республики призвали жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры

- Обращайтесь по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказали в НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU