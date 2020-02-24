2020-02-24T20:29:59+03:00
Политика

Жители подконтрольного Киеву поселка Донбасса требуют вывести украинские войска

Они отправили обращение в обладминистрацию
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Жители подконтрольного Киеву населенного пункта Металлист возмущены тем, что украинская армия размещает вооружение вблизи домов и требуют вывести войска из поселка. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что эта информация была получена от жителей поселка. Они рассказали, что там размещается 58-я бригада ВСУ.

- Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе Донецкой ОГА с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники 58-й бригады из населенного пункта, - сообщили в НМ Республики.

В оборонном ведомстве Республики призвали жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры

- Обращайтесь по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказали в НМ ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска

Трагедия случилась 24 февраля на КПВВ «Марьинка» под Донецком (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ хаотично минируют местность
В Енакиево центр крови приглашает стать донором
Жители подконтрольного Киеву поселка Донбасса требуют вывести украинские войска
Донецких театралов ждет премьера французской пьесы "Ромео и Жанетта"
На масленицу в ботаническом саду выкуют огромный металлический блин
80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска
В Калининском районе Донецка произошел взрыв бытового газа – пострадали два человека
ВСУ обстреливали ЛНР из крупнокалиберных минометов и артиллерии
Разведка ДНР: Украинские силовики разместили вооружение вблизи жилых домов
Украинская армия обстреляла все направления ДНР
Под обстрел ВСУ попали Голубовское и Нижнее Лозовое
Музыкальная группа «Новороссия» выпустила клип о защитниках Донбасса
Погода в Донецке на день: 24 февраля ожидается сильный дождь и ветер
ВСУ обстреляли Кировск
Погода в Луганске на день: Штормовой ветер и мокрый снег
«Приятно осознавать, что мы вам нужны»: Бойцы ЛНР на передовой на 23 февраля получили подарки и открытки от луганских школьников
Разведка ЛНР: Украинская армия разместила вооружение в Попасной и Троицком
В центре Донецка прошла выставка военной техники