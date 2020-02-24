80-летний житель Макеевки умер на украинском пункте пропуска

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:33:21+03:00

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«Слуги народа» из команды Владимира Зеленского так и не облегчили для пожилых жителей республик Донбасса получение украинских пенсий. Люди также вынуждены страдать и умирать в поездках за своими деньгами. Сегодня около 12 часов дня на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер 80-летний мужчина. Об этом с места трагедии сообщили мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» Екатерина Рачинская и Марина Кравчина.

80-летний мужчина ехал вместе с женой из Макеевки (территория ДНР) в украинский Днепр (бывший Днепропетровск). Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо. Во время паспортного контроля на КПВВ «Марьинка» он потерял сознание. Врачи из международной организации PUI сразу начали оказывать мужчине первую помощь. Также приехала «скорая помощь» из Марьинки. В течение 25 минут медики осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Увы, спасти мужчину не удалось. В 11:40 врачи вынуждены были констатировать смерть пенсионера.

Напомним, что в начале февраля в Верховной раде Украины провалили в первом чтении закон, который должен был облегчить для жителей республик Донбасса получение украинских пенсий, а также обеспечить возврат долгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU