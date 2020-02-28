2020-02-28T11:01:04+03:00
Политика

В ЛНР безработные во время переобучения будут получать по 150 рублей в день

Правительство Республики увеличило размер помощи при профобучении жителей, которые ищут работу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганском колледже технологий машиностроения можно получить специальность электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Фото: fssblnr.suВ Луганском колледже технологий машиностроения можно получить специальность электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Фото: fssblnr.su
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В ЛНР решили увеличить в полтора раза размер материальной помощи жителям, направленным на профессиональное обучение Фондом социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ). Это было вызвано тем, что 100 рублей в день – явно недостаточная сумма для проезда в транспорте и питания во время занятий.

- Постановлением правительства ЛНР увеличен размер материальной помощи гражданам, направленным на профессиональное обучение Фондом, и с 1 марта ее размер будет составлять 150 рублей за каждый день обучения, – проинформировала заместитель министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко.

Замминистра напомнила, что после окончания обучения выдается свидетельство о присвоении квалификации по рабочей профессии установленного образца, и обучившиеся трудоустраиваются на промышленные предприятия Республики.

- Министерство приглашает всех граждан, ищущих работу, обратиться в территориальные отделения Фонда для получения новой, востребованной на рынке труда профессии с последующим трудоустройством, – отметила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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