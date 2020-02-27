В ДНР оштрафовали водителей неисправных маршруток

Сотрудники Госавтоинспекции ДНР провели рейд «Автобус» и ужаснулись. Такого количества вопиющих нарушений они еще не выявляли!

На диспетчерской станции в микрорайоне Широкий выявили и вовсе «сарай на колесах». Кузов маршрутки №87 весь залатан жестью, водительская дверь - и та на заклепках. В салоне из порванных сидений торчит поролон, потолок опустился, а ручка аварийного выхода отломана.

- Этот автобус сняли с маршрута, - рассказал «КП» инспектор отдела ГАИ Донецка Евгений Рыжов. - Больше всего нареканий к состоянию кузова и салона автобусов, перевозящих пассажиров.

Маршрутки с неисправным рулевым управлением, тормозами, фарами, стеклоочистителями, а также с дополнительными сидениями проверяющие также отправляли на штрафплощадки, а на водителей составляли админпротоколы.

Добросовестные перевозчики разбирают неисправные машины на запчастиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Особое внимание уделяли «лысой резине».

- Что касается шин, то глубина рисунка протектора не должна быть меньше двух миллиметров, иначе сцепление с дорогой будет недостаточным. Любая неисправность может сказаться на безопасности дорожного движения и привести к ДТП, - предупреждают инспекторы.

Привлечены к ответственности и владельцы автобусов. Отметим, что большинство неисправных маршруток (70 процентов их эксплуатируют уже больше 10 лет) - украинского производства. С начала транспортной блокады со стороны Киева практически отсутствует возможность покупать запчасти и комплектующие на них.

Казалось бы, кто, как не водители автобусов, являются эталоном соблюдения правил дорожного движения (ПДД). Ан нет! Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции задокументировали больше 378 нарушений.

- Водители автобусов проезжали через пешеходный переход на красный свет светофора, а также игнорировали требования дорожных знаков, - сообщил Евгений Рыжов.

Сотрудники ГАИ взялись за качество пассажирских перевозокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время операции «Автобус» выявлены три водителя без водительского удостоверения и один - с «липовыми» правами. Полицейские установили, что водитель маршрутки №42 (автостанция «Трудовская» - автостанция «Центр») заказал права из Украины. Он связался с дельцами по найденному в соцсетях телефону, и через неделю ему досталили «корочку». За поддельное водительское удостоверение он заплатил 6500 гривен (16250 рублей).

Проверяющие отправили на штрафплощадку 11 транспортных средств без лицензионной карточки, дающей право перевозки пассажиров.

Один из автобусов маршрута №37 (микрорайон Широкий - железнодорожный вокзал) инспекторы ГАИ проверили не случайно. На водителя, позвонив по номеру «102», пожаловался пассажир. На пульт полиции он сообщил, что водитель маршрутки (назвал номер) находится в неадекватном состоянии. В беседе с полицейским водитель не скрывал, что с вечера выпил таблетку сильнодействующего наркотического препарата. Нарушитель теперь нескоро сядет за руль.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, в прошедшем году в столице Республики из-за нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов произошло 57 ДТП, в которых 3 человека погибли и 88 были травмированы. Еще 70 аварий - без пострадавших.

Водители маршруток должны понимать, что в их руках жизнь и здоровье десятков пассажиров. Для этого инструктировать водителей обязаны, в том числе, и сами перевозчики.

КСТАТИ

Если в маршрутке получили травму

После того, как пассажиры сообщат о том, что в салоне упал человек, водитель должен сразу же остановиться, так как произошло дорожно-транспортное происшествие. Затем надо позвонить на «102». Если нужна скорая - вызвать и медработников.

Если во время движения испорчена ваша вещь

Заручитесь поддержкой свидетелей, обратитесь к водителю и обязательно позвоните перевозчику. Если водитель откажется возмещать ущерб, обратитесь в центральную диспетчерскую службы маршрутных перевозок коммунального предприятия администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс» по телефону 304-10-30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горняки из Шахтерска признались, что курили в забое

Сейчас их лечат в ожоговом центре Донецка (подробнее)