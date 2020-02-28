2020-02-28T08:23:49+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 28 февраля будет пасмурно, в первой половине дня дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 28 февраля будет идти дождь, температура воздуха до +7
Ольга ГОРДО
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Февральский дождь в Донецке. ФОто: Александр ВалентиновичФевральский дождь в Донецке. ФОто: Александр Валентинович
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 28 февраля весь день будет пасмурно, ожидаются осадки.

- В Донецке на протяжении всего дня будет пасмурно, в первой половин дня - дождь. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +7. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:13, закат – 18:10, долгота дня 10 часов 57 минут.

По народному календарю 28 февраля почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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