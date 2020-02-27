2020-02-27T22:51:23+03:00
Политика

Жителям ДНР спустя три недели разъяснили, почему не работают платежные терминалы

В Центральном Республиканском Банке рассказали о проблемах с компанией «Рост»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР откатились в расчетах на пять лет назад. Фото: ЦРБ ДНРВ ДНР откатились в расчетах на пять лет назад. Фото: ЦРБ ДНР
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Вот уже три недели, как жители республики мечутся и не понимают, почему они не могут воспользоваться платежными терминалами для расчетов за мобильный телефон, Интернет, коммуналку. И вообще провести любой платеж по маленькой республике, где все под большим контролем. Более того, стали недоступны онлайн-платежи с использованием банковских карт.

В отделениях ЦРБ выстроились очереди. Только там удается провести часть нужных платежей. В почтовых отделениях пошли нарасхват «пополняшки» мобильного оператора «Феникс».

И только сегодня в ЦРБ признались в проблемах с финансовой компанией «Рост», которой было доверено многое, чего одномоментно лишились жители. Кто хочет почитать длинное разъяснение, может зайти на сайт ЦРБ.

Кто там из двух субъектов прав-виноват, пусть суд разбирается. Но обычных дончан больше интересует, когда же закончится этот кошмар? Людям из заблокированной республики хочется чуточку комфорта хотя бы на территории этой самой республики.

- На сегодняшний день около 70% услуг, ранее доступных в платежной системе «Спрут», можно оплатить в кассах отделений ЦРБ, — успокоили в ЦРБ. - Услуги связи «Феникс» можно оплатить в отделениях «Почты Донбасса». На сайте ЦРБ размещена и ежедневно обновляется информация о действующих точках приема платежей, которые ранее принимались посредством платежной системы «Спрут».

В общем, ждем-с, когда все образуется. И молимся, чтобы никого украинские диверсанты не грохнули – для раздувания внутреннего конфликта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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