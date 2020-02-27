2020-02-27T21:49:34+03:00
Политика

Коронавирус 2020: В Донбассе на украинских КПП жителей с повышенной температурой отправят в специальные медучреждения

С 27 февраля на пунктах пропуска введен контроль температуры у людей, которые едут из ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Вот так встречали сегодня дончан на украинских пунктах пропуска. Фото: Пресс-центр штаба ООСВот так встречали сегодня дончан на украинских пунктах пропуска. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня жителей ДНР и ЛНР ждал «сюрприз» на украинских пунктах пропуска. Их встречали не только пограничники, но и медики.

- Подносили к лицу прибор, который определяет, не повышена ли у меня температура, - рассказала «КП» дончанка Галина. – Слава богу, пронесло. Недавно перенесла простуду. Поэтому испугалась ни на шутку.

Правда, в первый день этого нововведения контроль не был тотальным. Иначе на КПВВ наступил бы коллапс.

Первыми о начале контроля сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту». Представители этой организации дежурят на украинских пунктах пропуска.

- С сегодняшнего дня на всех КПВВ представители пограничной службы измеряют температуру всем, кто въезжает на подконтрольную Украине территорию. Такие меры принимаются по поручению президента Украины, – рассказали правозащитники.

Позже появилась информация из пресс-центра штаба операции объединенных сил (ООС). Там отметили, что проверять температуру будут пограничники вместе с медицинскими работниками. По результатам температурного скрининга граждане, которые окажутся больными, будут направляться в учреждения здравоохранения.

Надо полагать, что в обычные больницы людей не повезут. Иначе их там закидают камнями, как это было в Полтавской области. Что это будут за медучреждения, станет известно позже. Также пока не ясно, на какое время будут задерживать людей. Устроят ли им карантин в 14 дней?

В любом случае дончанам и луганчанам лучше не рисковать. И если у вас даже небольшая температура, лучше воздержаться от поездки. В очень сложной ситуации оказались пенсионеры. Им ведь надо уложиться в 60-дневный срок отсутствия в незалежной. Иначе лишат пенсии. Поездку на потом не отложишь…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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