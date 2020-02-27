«Защищались от коронавируса!» Сорок полицейских из Мариуполя попали в больницу с выжженными глазами

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сорок полицейских выбыли из строя в Мариуполе после соревнования по рукопашному бою. Турнир проводился в честь спецназовца, погибшего в зоне ООС при задержании диверсантов ДНР. Но в этот раз республиканские разведчики оказались ни при чем.

После турнира десятки силовиков обратились в больницу с одинаковой проблемой. Они жаловались на резкую боль в глазах и покраснение лица. Всем был поставлен диагноз электроофтальмия легкой степени. Назначен капельный режим на пять дней. Обошлось без тяжелых последствий, однако восемь пострадавших до сих пор на больничном.

Выяснилось, что в спортзале включили кварцевые лампы, которые используют для дезинфекции помещений. Видимо, боялись распространения гриппа. Или того хуже – коронавирусной инфекции. Из-за боязни ее распространения на Украине сейчас небывалый психоз.

Кстати, медики отмечают, что под воздействием высоких доз ультрафиолета может произойти разрушение ткани и кровеносных сосудов. Облучение может спровоцировать даже рак кожи и катаракту.

Теперь мариупольская полиция выясняет, была ли в произошедшем чья-то халатность или все-таки злой умысел. А вдруг диверсанты из ДНР проникли в город у моря?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На КПВВ Украина начнет проверят дочнан на коронавирус

Украина решила проверять пересекающих контрольные пункты въезда-выезда дончан и крымчан на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU