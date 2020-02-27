2020-02-27T09:35:26+03:00
Политика

«Защищались от коронавируса!» Сорок полицейских из Мариуполя попали в больницу с выжженными глазами

Они участвовали в турнире по рукопашному бою
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Мариуполе полицейские стали жертвой борьбы с коронавирусом. Фото: twitter.com/Police_MariupolВ Мариуполе полицейские стали жертвой борьбы с коронавирусом. Фото: twitter.com/Police_Mariupol
Изменить размер текста:

Сорок полицейских выбыли из строя в Мариуполе после соревнования по рукопашному бою. Турнир проводился в честь спецназовца, погибшего в зоне ООС при задержании диверсантов ДНР. Но в этот раз республиканские разведчики оказались ни при чем.

После турнира десятки силовиков обратились в больницу с одинаковой проблемой. Они жаловались на резкую боль в глазах и покраснение лица. Всем был поставлен диагноз электроофтальмия легкой степени. Назначен капельный режим на пять дней. Обошлось без тяжелых последствий, однако восемь пострадавших до сих пор на больничном.

Выяснилось, что в спортзале включили кварцевые лампы, которые используют для дезинфекции помещений. Видимо, боялись распространения гриппа. Или того хуже – коронавирусной инфекции. Из-за боязни ее распространения на Украине сейчас небывалый психоз.

Кстати, медики отмечают, что под воздействием высоких доз ультрафиолета может произойти разрушение ткани и кровеносных сосудов. Облучение может спровоцировать даже рак кожи и катаракту.

Теперь мариупольская полиция выясняет, была ли в произошедшем чья-то халатность или все-таки злой умысел. А вдруг диверсанты из ДНР проникли в город у моря?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На КПВВ Украина начнет проверят дочнан на коронавирус

Украина решила проверять пересекающих контрольные пункты въезда-выезда дончан и крымчан на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пункте пропуска «Александровка» сотрудники МЧС ДНР спасли 79-летнюю женщину
Масленица в Донецке – 2020: В городе откроется еще одна площадка для празднования
Квартиры уехавших краматорчан отдадут атошникам
Украинские военные «засыпали» Донецк и Горловку минами
В Донецке коммунальщик исполнил роль Карлсона на высоте четвертого этажа
«Защищались от коронавируса!» Сорок полицейских из Мариуполя попали в больницу с выжженными глазами
Погода на день в Луганске: 27 февраля ожидается 14 градусов тепла и штормовой ветер
Погода на день в Донецке: 27 февраля будет по-весеннему жарко до 13 градусов
На КПВВ Украина начнет проверят дочнан на коронавирус
Начальник инспекции по защите прав потребителей ДНР Николай Тимченко: За пять лет нашей деятельности нарушений стало меньше на 70%
Украина введет дополнительные ограничения на КПП с республиками из-за угрозы коронавируса
Как луганские кадеты Масленицу встречали
Разведение сил, особый статус: О чем удалось договорить сегодня в Минске
Громоотводная вышка весом в тонну едва не упала на автостанцию в ЛНР
Украинские боевики оставили Еленовку без электричества
В Луганске 19 марта пройдет республиканская ярмарка вакансий
Пока в Минске идут переговоры, Украина стягивает ракетные комплексы на юге Донбасса
В СБУ угрожали расправой над семьей: 12 лет получил сотрудник Луганского университета за шпионаж
Донецкий приют «ПИФ» нуждается в просторных клетках для животных
«Украинские вояки будят наших детей в школу»: ВСУ усилили обстрелы Горловки и Донецка
Украинские боевики с самого утра обстреляли окраины Донецка и Горловки
Погода в Луганске на день: 26 февраля без осадков и +8
Погода в Донецке на день: 26 февраля дончан ждет +13