«Защищались от коронавируса!» Сорок полицейских из Мариуполя попали в больницу с выжженными глазами
Сорок полицейских выбыли из строя в Мариуполе после соревнования по рукопашному бою. Турнир проводился в честь спецназовца, погибшего в зоне ООС при задержании диверсантов ДНР. Но в этот раз республиканские разведчики оказались ни при чем.
После турнира десятки силовиков обратились в больницу с одинаковой проблемой. Они жаловались на резкую боль в глазах и покраснение лица. Всем был поставлен диагноз электроофтальмия легкой степени. Назначен капельный режим на пять дней. Обошлось без тяжелых последствий, однако восемь пострадавших до сих пор на больничном.
Выяснилось, что в спортзале включили кварцевые лампы, которые используют для дезинфекции помещений. Видимо, боялись распространения гриппа. Или того хуже – коронавирусной инфекции. Из-за боязни ее распространения на Украине сейчас небывалый психоз.
Кстати, медики отмечают, что под воздействием высоких доз ультрафиолета может произойти разрушение ткани и кровеносных сосудов. Облучение может спровоцировать даже рак кожи и катаракту.
Теперь мариупольская полиция выясняет, была ли в произошедшем чья-то халатность или все-таки злой умысел. А вдруг диверсанты из ДНР проникли в город у моря?
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ИСТОЧНИК KP.RU