Спецоперация «Автобус» в ДНР: сотрудники ГАИ зафиксировали больше 378 нарушений водителями маршруток

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В ДНР во время рейда «Автобус. Зима-2020» сотрудники Госавтоинспекции задокументировали больше 378 нарушений правил дорожного движения водителями маршруток. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Донецкой Народной Республики.

- Водители автобусов проезжали через пешеходный переход на красный свет светофора, а также игнорировали требования дорожных знаков, - рассказал инспектор отдела ГАИ города Донецка Евгений Рыжов.

В прошедшем году в столице Республики из-за нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов произошло 57 ДТП, в которых 3 человека погибли и 88 были травмированы. Еще 70 аварий - без пострадавших.

- Водители маршруток должны понимать, что в их руках жизнь и здоровье десятков пассажиров. Для этого инструктировать водителей обязаны, в том числе, и сами перевозчики, - сообщили инспекторы Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР оштрафовали водителей неисправных маршруток

У 176 из 2 400 автобусов обнаружены технические неполадки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU