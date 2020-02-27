2020-02-27T21:19:00+03:00
Общество

Спецоперация «Автобус» в ДНР: сотрудники ГАИ зафиксировали больше 378 нарушений водителями маршруток

Водители автобусов проезжали на красный свет светофора и игнорировали дорожные знаки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сотрудники ГАИ зафиксировали больше 378 нарушений водителями маршрутокСотрудники ГАИ зафиксировали больше 378 нарушений водителями маршрутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В ДНР во время рейда «Автобус. Зима-2020» сотрудники Госавтоинспекции задокументировали больше 378 нарушений правил дорожного движения водителями маршруток. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Донецкой Народной Республики.

- Водители автобусов проезжали через пешеходный переход на красный свет светофора, а также игнорировали требования дорожных знаков, - рассказал инспектор отдела ГАИ города Донецка Евгений Рыжов.

В прошедшем году в столице Республики из-за нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов произошло 57 ДТП, в которых 3 человека погибли и 88 были травмированы. Еще 70 аварий - без пострадавших.

- Водители маршруток должны понимать, что в их руках жизнь и здоровье десятков пассажиров. Для этого инструктировать водителей обязаны, в том числе, и сами перевозчики, - сообщили инспекторы Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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