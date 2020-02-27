Житель ЛНР подорвался на мине, которую установили украинские каратели в 2014 году

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:14:34+03:00

Мина ПМН-2 советского производства до сих пор состоит на вооружении многих стран СНГ. Фото: zen.yandex.ru

Трагедия случилась в селе Пионерское рядом с линией разграничения

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Сегодня житель Пионерского погиб от взрыва противопехотной мины. Село находится у самой линии разграничения - на берегу Северского Донца. Всего в паре километрах от трассы, соединяющей Луганск и подконтрольную Киеву Станицу Луганскую.

- Местный житель работал на приусадебном участке на берегу реки Северский Донец. И наступил на противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями. Они занимали позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года, - рассказал подробности трагедии официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что в результате подрыва мужчина получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью. От имени командования Народной милиции Яков Осадчий обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность.

- При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не прикасайтесь. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту, - сказал Осадчий.

СПРАВКА «КП»

ПМН-2 — противопехотная мина нажимная. Корпус мины пластмассовый. Внутри 100 граммов взрывчатого вещества. Взрывается в момент наступания ногой на нажимную крышку мины. Усилие срабатывания 15-25 кг. Нажимное устройство (крышка) мины состоит из резинового колпака и пластмассового щитка. Поражение человеку при взрыве мины наносится за счет разрушения нижней части ноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU