2020-02-27T19:33:05+03:00
Общество

Путевка в лагерь на месяц за детский рисунок: В ДНР стартовал конкурс детского творчества с ценными призами

Победители конкурса бесплатно получат путевку в российский детский летний лагерь на месяц
Екатерина Сорока
Поделиться:
Конкуренция за главный приз будет жесткая. Поскольку в конкурсе участвуют дети из ДНР, ЛНР и стран СНГ. Фото: ksinch.blogspot.comКонкуренция за главный приз будет жесткая. Поскольку в конкурсе участвуют дети из ДНР, ЛНР и стран СНГ. Фото: ksinch.blogspot.com
Изменить размер текста:

В Республике стартовал детский творческий конкурс «Нарисуй лето своей мечты!». У его участников есть шанс получить хорошие призы и подарки. Главный приз – бесплатная путевка в российский детский летний лагерь на месяц. Участвовать в конкурсе могут дети до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и тризма ДНР.

Такому дорогому подарку соответствуют строгие требования. У родителей не получится схитрить и нарисовать шедевр вместо своего ребенка. К участию допускаются рисунки:

— цветные;

— нарисованные на бумаге форматом А3 или А4;

— картинка может быть нарисована акварелью, гуашью, масляными красками или цветными карандашами.

— присылать сам рисунок не нужно. Достаточно его фотографии или отсканированной версии без использования эффектов и компьютерной обработки.

Единственное, в чем родители могут помочь – это написать заявку за своего ребенка. Ее нужно отправить до 27 апреля. Все подробности конкурса можно прочесть по ссылке.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Дефиле на пуантах «Классика и мода»: Донецкий дизайнер Ирина Радыш продемонстрирует три новых коллекции в Донбасс Опере

"Комсомолка" заглянула за кулисы готовящегося показа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус 2020: В Донбассе на украинских КПП жителей с повышенной температурой отправят в специальные медучреждения
Спецоперация «Автобус» в ДНР: сотрудники ГАИ зафиксировали больше 378 нарушений водителями маршруток
В Донбасс прибыли украинские журналисты, чтобы заснять подготовленную ВСУ провокацию
Житель ЛНР подорвался на мине, которую установили украинские каратели в 2014 году
Путевка в лагерь на месяц за детский рисунок: В ДНР стартовал конкурс детского творчества с ценными призами
В ДНР выпустили фильм о Владимире Зеленском, в котором сравнили президента с «големом»
Коронавирус 2020: на украинских КПП у дончан измеряют температуру, а в ЛНР введен карантин для приезжающих из Китая
В ДНР уже началась подготовка к весенним общереспубликанским субботникам
В Донбассе машина насмерть сбила семилетнего мальчика, а 12-летняя девочка получила травмы
В Донбассе четыре украинские бригады готовят большую провокацию против республик с привлечением украинских телеканалов
На пункте пропуска «Александровка» сотрудники МЧС ДНР спасли 79-летнюю женщину
Масленица в Донецке – 2020: В городе откроется еще одна площадка для празднования
Квартиры уехавших краматорчан отдадут атошникам