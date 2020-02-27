Путевка в лагерь на месяц за детский рисунок: В ДНР стартовал конкурс детского творчества с ценными призами
В Республике стартовал детский творческий конкурс «Нарисуй лето своей мечты!». У его участников есть шанс получить хорошие призы и подарки. Главный приз – бесплатная путевка в российский детский летний лагерь на месяц. Участвовать в конкурсе могут дети до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и тризма ДНР.
Такому дорогому подарку соответствуют строгие требования. У родителей не получится схитрить и нарисовать шедевр вместо своего ребенка. К участию допускаются рисунки:
— цветные;
— нарисованные на бумаге форматом А3 или А4;
— картинка может быть нарисована акварелью, гуашью, масляными красками или цветными карандашами.
— присылать сам рисунок не нужно. Достаточно его фотографии или отсканированной версии без использования эффектов и компьютерной обработки.
Единственное, в чем родители могут помочь – это написать заявку за своего ребенка. Ее нужно отправить до 27 апреля. Все подробности конкурса можно прочесть по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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