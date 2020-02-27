Путевка в лагерь на месяц за детский рисунок: В ДНР стартовал конкурс детского творчества с ценными призами

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:33:05+03:00

Конкуренция за главный приз будет жесткая. Поскольку в конкурсе участвуют дети из ДНР, ЛНР и стран СНГ. Фото: ksinch.blogspot.com

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В Республике стартовал детский творческий конкурс «Нарисуй лето своей мечты!». У его участников есть шанс получить хорошие призы и подарки. Главный приз – бесплатная путевка в российский детский летний лагерь на месяц. Участвовать в конкурсе могут дети до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и тризма ДНР.

Такому дорогому подарку соответствуют строгие требования. У родителей не получится схитрить и нарисовать шедевр вместо своего ребенка. К участию допускаются рисунки:

— цветные;

— нарисованные на бумаге форматом А3 или А4;

— картинка может быть нарисована акварелью, гуашью, масляными красками или цветными карандашами.

— присылать сам рисунок не нужно. Достаточно его фотографии или отсканированной версии без использования эффектов и компьютерной обработки.

Единственное, в чем родители могут помочь – это написать заявку за своего ребенка. Ее нужно отправить до 27 апреля. Все подробности конкурса можно прочесть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU