В ДНР выпустили фильм о Владимире Зеленском, в котором сравнили президента с «големом»

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецкая студия «ГИС» совместно с министерством информации ДНР сняли новый документальный фильм – «Голем. Слуга Народа». Он посвящен личности Владимира Зеленского – шестого президента Украины.

Авторы задели остросоциальные проблемы современной Украины. И кроме всего прочего, сравнили действующего президента с «големом».

— Документальный фильм о коррупции на крови, влиянии "цветных революций" и иностранных фондов, скандальные реформы, развал экономики и обнищание населения. Что означает пришествие Зеленского в такой трудный, переломный период для страны? — говорится в аннотации к фильму.

Посмотреть фильм можно по ссылке.

СПРАВКА КП

Голем – персонаж еврейской мифологии. Это искусственный человек. Его слепили из глины. По легенде его создали для защиты еврейского народа. И он действительно выполнял свой долг. До тех пор, пока не стал достаточно сильным, чтобы оказать сопротивление. В конце легенды голем вышел из-под контроля и начал разрушать все, что видит на своем пути.

Другое значение слова «голем» — истукан, глупый неповоротливый человек, болван.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Путь Визенталь»: 19 ПТУРов «Фагот», украденные украинскими военными в Донбассе, могут «выплыть» на Ближнем Востоке

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU