2020-02-27T18:48:37+03:00
Политика

В ДНР выпустили фильм о Владимире Зеленском, в котором сравнили президента с «големом»

Фильм снят при поддержке министерства информации ДНР
Екатерина Сорока
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Съемками фильма занималась студия «ГИС». Фото: фрагмент из фильмаСъемками фильма занималась студия «ГИС». Фото: фрагмент из фильма
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Донецкая студия «ГИС» совместно с министерством информации ДНР сняли новый документальный фильм – «Голем. Слуга Народа». Он посвящен личности Владимира Зеленского – шестого президента Украины.

Авторы задели остросоциальные проблемы современной Украины. И кроме всего прочего, сравнили действующего президента с «големом».

— Документальный фильм о коррупции на крови, влиянии "цветных революций" и иностранных фондов, скандальные реформы, развал экономики и обнищание населения. Что означает пришествие Зеленского в такой трудный, переломный период для страны? — говорится в аннотации к фильму.

Посмотреть фильм можно по ссылке.

СПРАВКА КП

Голем – персонаж еврейской мифологии. Это искусственный человек. Его слепили из глины. По легенде его создали для защиты еврейского народа. И он действительно выполнял свой долг. До тех пор, пока не стал достаточно сильным, чтобы оказать сопротивление. В конце легенды голем вышел из-под контроля и начал разрушать все, что видит на своем пути.

Другое значение слова «голем» — истукан, глупый неповоротливый человек, болван.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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