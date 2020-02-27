В ДНР выпустили фильм о Владимире Зеленском, в котором сравнили президента с «големом»
Донецкая студия «ГИС» совместно с министерством информации ДНР сняли новый документальный фильм – «Голем. Слуга Народа». Он посвящен личности Владимира Зеленского – шестого президента Украины.
Авторы задели остросоциальные проблемы современной Украины. И кроме всего прочего, сравнили действующего президента с «големом».
— Документальный фильм о коррупции на крови, влиянии "цветных революций" и иностранных фондов, скандальные реформы, развал экономики и обнищание населения. Что означает пришествие Зеленского в такой трудный, переломный период для страны? — говорится в аннотации к фильму.
Посмотреть фильм можно по ссылке.
СПРАВКА КП
Голем – персонаж еврейской мифологии. Это искусственный человек. Его слепили из глины. По легенде его создали для защиты еврейского народа. И он действительно выполнял свой долг. До тех пор, пока не стал достаточно сильным, чтобы оказать сопротивление. В конце легенды голем вышел из-под контроля и начал разрушать все, что видит на своем пути.
Другое значение слова «голем» — истукан, глупый неповоротливый человек, болван.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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