2020-02-27T15:15:39+03:00
Политика

В Донбассе машина насмерть сбила семилетнего мальчика, а 12-летняя девочка получила травмы

Два автопроисшествия с участием детей случились в Бахмуте и Луганске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Бахмуте происшествие случилось на улице Независимости средь бела дня. Фото: wikimapia.orgВ Бахмуте происшествие случилось на улице Независимости средь бела дня. Фото: wikimapia.org
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В подконтрольном Киеву Бахмуте (бывший Артемовск) 26 февраля погиб 7-летний мальчик. Происшествие случилось около 13:30 на улице Независимости. Ребенок неожиданно выбежал перед двигавшемся по улице автомобилем Opel. Водитель не успел среагировать, и наехал на мальчика. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

Другое происшествие с участием ребенка произошло в Луганске 25 февраля в районе перекрестка улицы Ломоносова и Марии Расковой. По информации пресс-службы МВД ЛНР, 57-летний водитель автомобиля Mazda-6 сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Автомобиль помещен на штрафплощадку УГИБДД МВД ЛНР. В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).

Сотрудники автоинспекции призывают соблюдать дорожные правила не только водителей, но и пешеходов. А родителям следить за своими детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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