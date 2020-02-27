В Донбассе четыре украинские бригады готовят большую провокацию против республик с привлечением украинских телеканалов

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:29:47+03:00

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Похоже, что «партия войны» на Украине вновь взяла в свои руки инициативу. Такой вывод напрашивается после большой провокации 18 февраля против ЛНР, которая стала предметом обсуждений в ООН. И вот теперь украинская военщина готовит еще более масштабную попытку окончательно разрушить даже условное перемирие на линии соприкосновения. Об угрозе сегодня сообщили в управлении Народной милиции (УНМ) ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- Командирам 28-й, 72-й, 93-й отдельных механизированных бригад, 59-й отдельной мотопехотной бригады Украины поставлена задача из штаба операции объединенных сил (ООС) на подготовку минометных и артиллерийских расчетов для нанесения удара по районам населенных пунктов ДНР – поселка Доломитное и села Нижнее Лозовое под Горловкой, поселка Старомихайловка на окраине Донецка, а также поселков Голубовское, Фрунзе и села Смелое на территории ЛНР, — сказано в сообщении УНМ.

Цель обстрелов - вызвать защитников ДНР и ЛНР на ответный огонь, который будет зафиксирован журналистами украинских телеканалов «5 канал», «ICTV», «Украина». Они уже прибыли в районы расположения четырех бригад.

- Мы не исключаем, что на данную провокацию украинские комбриги также попытаются списать небоевые потери среди боевиков, скрываемые от вышестоящего командования, отметили в Народной милиции ДНР.

В УНМ призвали миссию ОБСЕ усилить контроль на данных участках линии разграничения сторон, чтобы не допустить провокации.

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ИСТОЧНИК KP.RU