В ДНР уже началась подготовка к весенним общереспубликанским субботникам

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:01:01+03:00

План того, как будут проходить общереспубликанские субботники, уже в разработке. Фото: nashe-severnoetushino.ru

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До начала весны осталось всего несколько дней. Но это только, если верить календарю. В действительности же зима еще задержится в регионе, как минимум до середины марта. А после наступит время массового облагораживания улиц от последствий зимней непогоды. И работы, скорее всего, будет достаточно много.

Глава Республики Денис Пушилин уже подписал распоряжение. В нем сказано, что первые общереспубликанские субботники пройдут 28 марта и 11 апреля.

— В целях комплексной подготовки к весенне-летнему периоду 2020 года, Празднику весны и труда, Дню победы, Дню Донецкой Народной Республики, а также обеспечения надлежащего санитарного порядка после окончания зимнего периода на территории Республики распоряжаюсь установить даты проведения общереспубликанских субботников – 28 марта и 11 апреля, — говорится в тексте распоряжения.

Уклониться от субботника не получится. На субботники должны выйти не только коммунальщики. В документе сказано, что к уборке нужно привлечь как можно больше людей. И отговорка с работой вряд ли сработает. Распоряжение Главы распространяется и на предприятия, учреждения и организации всех форм собственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU