В Донецке коммунальщик исполнил роль Карлсона на высоте четвертого этажа
В Донецке живут смелые мужчины, и никакие бандеровцы с автоматами столице ДНР не страшны. Средь бела дня пожилой мужчина приличной комплекции забрался с балкона на 4-м этаже на крышку наружного кондиционера. А оттуда - на козырек балкона. Сделал это дончанин без всякой страховки. В отличие от Карлсона у него не было и моторчика с пропеллером.
Сие событие случилось 26 февраля в доме на улице Постышева – в самом центре столицы. Судя по фото, которое запечатлел Дмитрий Ягодкин, коммунальщик занимался ремонтом стока с крыши дома, а также швов в стене дома.
У дончан такая смелость вызвала живой отклик.
- Карлсон таки существует! – восторгался в соцсети Коля Карпов.
- Суровый дядя, – подчеркнула Галина Папина.
- Он навернется и шею свернет, где страховка? – возмутился Дмитрий Север
- Козырек для кондиционера, на удивление, крепким оказался, - отметил Максим Гура.
- Да и крыша в такую «хорошую» погоду не скользкая оказалась, - подчеркнул Саша Любченко.
Мужчина сначала забрался с балкона на 4-м этаже на крышку наружного кондиционера. Фото: Дмитрий ЯГОДКИН
- А если серьезно, это фото надо отправить в охрану труда и вы...ть фирму которая окнами пластиковыми занимается. Это дико и такого не должно быть, - резюмировал Максим Гура.
Действительно, если и есть в жизни место подвигу, то точно не на четвертом этаже дома на улице Постышева. И, наверное, за копеечную зарплату.
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ИСТОЧНИК KP.RU